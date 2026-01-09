В Киеве после новой серии взрывов начались перебои со светом

В Киеве в пятый раз за ночь произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает УНИАН.

Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что при массированной атаке на украинскую столицу была повреждена критическая инфраструктура. По его словам, в некоторых районах Киева начались проблемы с водо- и электроснабжением.

В ночь на 9 января над Киевом раздались несколько серий взрывов. После этого Кличко сообщил, что в многоквартирных домах начались пожары после ударов БПЛА. А в Дарницком районе произошло повторное попадание в дом.

Российский Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на Киев начался массированный налет «Гераней». Дроны летели на Киевскую область и столицу Украины с севера и востока.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

