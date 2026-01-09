Размер шрифта
Российские военные уничтожили группу ССО Украины в Сумской области

ТАСС: российские бойцы осенью ликвидировали группу ССО Украины в Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие осенью ликвидировали группу сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле поселка Варачино в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах России.

«Осенью в районе Варачино бойцами «Севера» была ликвидирована группа отдельного рейнджерского полка ССО Украины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди украинских бойцов, в частности, находились командующий группой майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин, а также старший лейтенант Андрей Глез — они были похоронены сегодня.

Отмечается, что командование украинской армии скрывает данные о потерях среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации этой группы стало известно только сейчас.

До этого стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован капитан сил специальных операций (ССО) Украины и участник разработки ракет для ударов по РФ Игорь Шпитко. По данным источника ТАСС, в этот же день российские военные ударили по цеху в Харькове, где изготавливали ракетное вооружение для ВСУ.

Ранее в МО рассказали о ликвидации десанта ГУР вблизи Красноармейска.

