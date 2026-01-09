Размер шрифта
В России хотят провести Спартакиаду пенсионеров

Российское правительство планирует 2030 года провести Спартакиаду пенсионеров
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

В России планируется проведение Спартакиады среди пенсионеров. Об этом, ссылаясь на документы правительства РФ, сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними Спартакиада должна будет пройти до 2030 года. Мероприятие, которое состоится в том числе на уровне муниципалитетов и регионов, направлено на продление активного здорового долголетия у пожилых россиян.

В апреле 2025 года сообщалось, что физическая активность помогает пожилым людям лучше справляться с когнитивными задачами даже в состоянии умственного утомления.

В декабре 2024 года стало известно, что в Китае 71-летний пенсионер стал местной звездой легкой атлетики. Цзинь Хуэй впервые среди китайцев старше 70 лет пробежал 100 метров менее чем за 14 секунд, завоевав пять золотых медалей на соревнованиях. Это состязание, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 35 до 84 лет, стало настоящим триумфом для пенсионера.

Ранее пенсионеры из Подмосковья выиграли золото и серебро на Спартакиаде.

