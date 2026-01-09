Протестующих против сноса здания бывшего НИИ бумаги в Петербурге задержала полиция

Полиция Санкт-Петербурга задержала 11 активистов, пытавшихся остановить снос бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), передает ТАСС.
Новость дополняется.
Полиция Санкт-Петербурга задержала 11 активистов, пытавшихся остановить снос бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), передает ТАСС.
Новость дополняется.
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_27581659_rnd_6", "video_id": "record::b69893d6-7c76-4ff6-949c-1d5737247215" }