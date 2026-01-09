Размер шрифта
Россияне стали предпочитать золотые слитки монетам

РИА Новости: россияне начали больше инвестировать в слитки, чем в золотые монеты
Россияне стали больше инвестировать в золотые слитки. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Гознака».

Там сообщили, что инвестиции в монеты уступают лидирующее положение слиткам. В «Гознаке» уточнили, что в прошлом году их соотношение было 43% (монеты) в 57% (золотые слитки), в 2024-м — 55% к 45%, а годом ранее — 69% к 31%.

«Инвесторы, особенно те из них, кто нацелен на долгосрочные вложения, все чаще выбирают слитки как основной инструмент инвестирования», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что ожидают сохранения этой тенденции на протяжении некоторого времени. В «Гознаке» объяснили, что цены на покупку и продажу слитков больше зависят от биржевых цен на золото и обычно имеют меньший разброс.

В ноябре стало известно, что швейцарские бизнесмены задобрили президента США Дональда Трампа дорогими подарками, чтобы добиться снижения импортных пошлин. По данным СМИ, Берн отправил в Вашингтон делегацию промышленных магнатов с настольными часами Rolex, золотым слитком весом 1 кг и «множеством лести».

Ранее мать случайно выкинула золотые слитки сына.

