Трамп заявил, что ему следовало бы принимать «препараты от ожирения»

Трамп сообщил, что не принимал препараты от ожирения, но ему следовало бы

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times ответил на вопрос о приеме «препарата от ожирения».

Политик заявил, что никогда не употреблял лекарства, повышающие уровень гормона GLP-1 (регулирующего уровень сахара в крови и аппетит), такие как «Оземпик» и «Вегови».

«Наверное, мне следовало бы», — добавил американский президент.

В ноябре прошлого года Трамп признался, что хотел бы сбросить пару килограммов. При этом он отметил, что не будет делать это на День благодарения, 27 ноября, потому что ему приготовят индейку.

По данным медобследования в апреле 2025-го, Трамп весит 101 кг, а его рост составляет 190 см. Этот индекс массы тела соответствует избыточному весу. При этом политик никогда не скрывал свою симпатию к бургерам, картошке фри и газировке.

