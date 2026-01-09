Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Госдуме рассказали о возможной отмене виз с четырьмя странами Африки

Тарбаев: Россия может отменить визы с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини
Shutterstock

Россия изучает возможность отмены виз с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией - до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней», — сказал он.

Депутат назвал Африку не массовым направлением, отметив, что «своего туриста она находит».

В данный момент полностью безвизовыми для граждан РФ являются такие страны Африки как Марокко, Намибия, Тунис, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикий, Ангола, Ботсвана, Малави, Сан-Томе и Принсипи и Сейшельские острова, добавил Тарбаев.

Китай с 15 сентября отменил визы для россиян. Для въезда в страну больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор.

Ранее в АТОР назвали страну, которая в 2026 году составит конкуренцию Египту и ОАЭ за туристов из РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581983_rnd_5",
    "video_id": "record::220a48f6-aba9-4693-85b0-835fc25c1d7d"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+