В Госдуме рассказали о возможной отмене виз с четырьмя странами Африки

Тарбаев: Россия может отменить визы с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини

Россия изучает возможность отмены виз с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией - до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней», — сказал он.

Депутат назвал Африку не массовым направлением, отметив, что «своего туриста она находит».

В данный момент полностью безвизовыми для граждан РФ являются такие страны Африки как Марокко, Намибия, Тунис, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикий, Ангола, Ботсвана, Малави, Сан-Томе и Принсипи и Сейшельские острова, добавил Тарбаев.

Китай с 15 сентября отменил визы для россиян. Для въезда в страну больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор.

