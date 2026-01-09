Евродепутат считает будущее НАТО неопределенным

Будущее НАТО совершенно неопределенно из-за внешней политики США. Такое мнение высказал евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

По его мнению, стремление США сосредоточить приоритет на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы, что приведет к снижению регулирующего и стабилизирующего влияния Вашингтона на европейском континенте.

При отсутствии подлинного политического единства общая оборона, заявил евродепутат, останется «достаточно теоретической». Он считает, что есть риск возобновления соперничества между европейскими странами.

Он также высказал мнение, что отдаление США от Европы приведет к возрастанию роли России, которая «станет единственной крупной европейской державой и должна будет проявить большую ответственность в выстраивании своих отношений с Западной Европой».

До этого президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что Европе нужно «взяться за ум» в вопросе увеличения военных расходов.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получить Гренландию для обороны.