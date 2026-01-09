Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Евродепутат считает будущее НАТО неопределенным

Картайзер: будущее НАТО является неопределенным из-за внешней политики США
Kevin Mohatt/Reuters

Будущее НАТО совершенно неопределенно из-за внешней политики США. Такое мнение высказал евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

По его мнению, стремление США сосредоточить приоритет на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе будет означать по меньшей мере частичный уход из Европы, что приведет к снижению регулирующего и стабилизирующего влияния Вашингтона на европейском континенте.

При отсутствии подлинного политического единства общая оборона, заявил евродепутат, останется «достаточно теоретической». Он считает, что есть риск возобновления соперничества между европейскими странами.

Он также высказал мнение, что отдаление США от Европы приведет к возрастанию роли России, которая «станет единственной крупной европейской державой и должна будет проявить большую ответственность в выстраивании своих отношений с Западной Европой».

До этого президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что Европе нужно «взяться за ум» в вопросе увеличения военных расходов.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получить Гренландию для обороны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582061_rnd_0",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+