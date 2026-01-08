Трамп: Куба висит на волоске

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе.

По словам политика, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

«Не думаю, что осталось много для давления, кроме как прийти туда (на Кубу. — «Газета.Ru») и взрывать это место», — заявил Трамп.

Лидер США назвал народ Кубы «великим» и «жесткими, сильными людьми».

«У [госсекретаря США] Марко Рубио есть немного кубинской крови. Я думаю, Марко неплохо справляется, верно? Как вы считаете? ... Куда бы он ни пошел, мы будем успешны», — заключил американский президент.

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что CША планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

Ранее Трамп назвал себя королем.