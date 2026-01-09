Размер шрифта
Трамп заявил, что США нанесут Ирану «сильный удар», если он будет убивать протестующих

Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут убивать протестующих против экономической ситуации. Его слова передает Anadolu.

«Если они начнут убивать людей, что они, как правило, и делают во время своих беспорядков, то у них будет много беспорядков. Если они это сделают, мы нанесем им очень сильный удар. Им очень строго, даже строже, чем я сейчас говорю с вами, внушили, что если они это сделают, им придется дорого за это заплатить», — сказал Трамп в интервью программе Хью Хьюитта.

28 декабря в Тегеране начались протесты против резкого обесценивания иранского риала и ухудшения экономической ситуации. Позже демонстрации распространились на другие города.

Иранские власти не опубликовали официальных данных о жертвах, но, по данным правозащитников HRANA, погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе четверо сотрудников сил безопасности. Сообщается также о десятках раненых и 2217 арестованных граждан.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявлял, что Иран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США предпримут любой агрессивный шаг против республики.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.

