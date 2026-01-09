Размер шрифта
После пятой серии взрывов в Киеве начались проблемы с водой

Мэр Кличко сообщил о перебоях с водой в некоторых районах Киева
После как минимум пяти серий взрывов в Киеве начались проблемы с водой. Об этом написал в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что перебои с водоснабжением возникли после ущерба критической инфраструктуре в результате массированной ракетной атаки.

В ночь на 9 января над Киевом неоднократно гремели взрывы. После этого Кличко заявил о пожарах в многоквартирных домах из-за ударов БПЛА. А в Дарницком районе произошло повторное попадание в здание. Кроме того, в некоторых районах столицы пропал свет.

Российский Telegram-канал «Военная хроника» писал о массированном налете «Гераней» на город. По его данным, дроны летели на Киевскую область и столицу Украины с севера и востока.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео удара по Львовской области.

