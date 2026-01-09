Трамп заявил о необходимости перестройки Венесуэлы

Трамп: до проведения выборов в Венесуэле должно пройти время и перестройка

Прежде чем в Венесуэле состоятся выборы, должно пройти время и перестройка страны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, это произойдет. Но прежде чем мы это сделаем, потребуется какое-то время. Нам нужно восстановить страну», — сказал он.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро.