Общество

Школам Молдавии предложили продлить каникулы из-за непогоды

Минобразования Молдавии предложило увеличить зимние каникулы из-за непогоды
Александр Вильф/РИА Новости

Учебным заведениям Молдавии предложили продлить зимние каникулы из-за метели и резкого похолодания. Об этом написал глава минобразования страны Дан Перчун на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чиновник уточнил, что образовательные учреждения могут по своему усмотрению увеличить каникулы на один день — до 12 января.

На этом фоне государственная метеослужба ввела желтый код опасности в центральных и северных районах Молдавии из-за снега с дождем и сильного ветра. Метеорологи ожидают понижения температуры на севере республики до -18°C.

Накануне стало известно, что на Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды. Об этом сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Речь идет о заведениях дошкольного, среднего, среднего профессионального и высшего образования. Они изменят формат работы или продлят зимние каникулы как минимум до 19 января.

Ранее в Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада.

