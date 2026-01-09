В МВД рассказали, как распознать созданные при помощи ИИ документы и фотографии

МВД: в созданных при помощи ИИ фото отсутствуют мелкие детали и искажен фон

Созданные с использованием нейросетей фотографии и различные документы часто содержат, противоречивые сведения, в них отсутствуют мелкие детали и искажен фон. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подолинные документы соответствуют правилам ведения служебной документации и содержат четко структурированные реквизиты, то есть полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, подпись уполномоченного должностного лица, отметила Волк.

«... созданные с использованием генеративных моделей часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое», — сказала она.

Поддельные аудио и видеоматериалы, распространяемые мошенниками, также часто содержат размытые логотипы, неестественные движения губ. Кроме того, там отсутствуют мелкие детали, мимика и речь не синхронизированы, а фон статичный или искаженный.

Установление подлинности документов или материалов осуществляется в рамках криминалистической экспертизы, проводимой в МВД по официальному запросу от подразделений органов полиции, добавила представитель ведомства.

В декабре доктор политических наук, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России Елена Зиновьева высказала мнение, что борьба с дипфейками в России требует законодательного регулирования.

Ранее соцсети заполонили созданные ИИ дипфейки о событиях в Венесуэле.