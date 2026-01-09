Размер шрифта
Миссия Crew-12 отправится на МКС в феврале

Миссия Crew-12 с российским космонавтом на борту отправится на МКС в феврале
NASA/AP

Запуск миссии Crew-12 к Международной космической станции (МКС) планируется в середине февраля. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции, трансляция которой велась на Youtube.

В состав экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX войдут российский космонавт Андрей Федяев, американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

У них не будет пересменки с экипажем Crew-11. С отбытием их миссии на борту МКС останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс. Глава NASA отметил, что агентство приняло решение в ближайшие дни вернуть с МКС на Землю экипаж миссии в связи с состоянием здоровья одного из астронавтов.

Главный врач агентства Джеймс Полк рассказал, что это не связано с операционной деятельностью или выходом в открытый космос.

Миссия Crew-11 прибыла на МКС 2 августа. В ее экипаж входят Майкл Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и Олег Платонов.

Ранее Санта-Клаус в рамках рождественского турне залетел на МКС.

