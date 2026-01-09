Трамп рассказал о раненных пилотах вертолетов при операции в Венесуэле

Трамп: два пилота вертолетов США были ранены в ходе военной операции в Венесуэле

Два пилота военных вертолетов США были ранены в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Пара очень храбрых пилотов вертолетов была ранена достаточно тяжело», — сказал политик, подчеркивая, что они пребывают в отличной форме.

Американский лидер с сожалением отметил, что другая сторона потеряла большое количество человек. Трамп подчеркнул, что дом Мадуро находился в центре форта с тысячью солдат, однако американцам удалось попасть прямо в самый его центр при отсутствии потерь.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии Петро пригрозил взять в руки оружие для защиты от Трампа.