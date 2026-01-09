Размер шрифта
Минобороны Сирии анонсировало прекращение огня в Алеппо

Минобороны Сирии: режим прекращения огня будет введен в Алеппо с 04:00 мск
Mahmoud Hassano/Reuters

Сирийские военнослужащие ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства обороны Сирии.

«Прекращение огня будет введено в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо, начиная с 03:00 по местному времени (04:00 мск) вооруженные группы обязаны покинуть этот район», — говорится в документе.

Отмечается, что сирийские бойцы совместно с внутренними силами безопасности в рамках инициативы обеспечат сопровождение и безопасный проход для вооруженных формирований.

Такое решение было принято для деэскалации ситуации в городе, чтобы обеспечить безопасное восстановление работы учреждений города и защиту мирного населения в зоне вооруженного конфликта.

С 6 января в Алеппо происходят столкновения между сирийской армией и «Силами демократической Сирии» (СДС). Сирийская армия объявила курдские районы Алеппо «закрытыми военными зонами» и приказала мирным жителям покинуть их.

При этом, по информации сирийского информационного агентства SANA, отряды СДС препятствовали попыткам жителей покинуть районы Шейх Максуд и Ашрафие, чтобы добраться до двух гуманитарных коридоров.

Ранее Лавров предостерег от «игр» с сирийскими курдами «в автономию и сепаратизм».

