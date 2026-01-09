Размер шрифта
Ким Чен Ын ответил на письмо «самого дорогого своего друга» Путина

Ким Чен Ын в письме Путину пообещал безусловно поддерживать его политику
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил ответное послание президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Северокорейский политик поблагодарил «самого дорогого своего друга» за поздравительное письмо и подчеркнул, что считает дружбу с Путиным «бесценной». Ким заявил, что сотрудничество двух стран в разных сферах продолжится.

«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию», — говорится в послании (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Глава Северной Кореи подчеркнул, что этот выбор не поменяется и «останется вечным».

В конце декабря Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и нового 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе был Ким Чен Ын, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и другие политики.

Ранее Трамп после захвата Мадуро заявил, что Куба висит на волоске.

