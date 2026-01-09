Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Электричество пропало в Белгороде после ракетного удара

В Белгороде пропало электричество после ракетного удара по городу
Shutterstock/Creative Cat Studio

Проблемы с электроэнергией возникли в Белгороде после ночного ракетного удара по городу. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Блэтгород».

«В Белгороде пропал свет после взрывов во время ракетной опасности. В Белгородском и Ракитянском округах тоже нет света», — пишет канал со ссылкой на подписчиков.

«Блэтгород» опубликовал видеозапись, сделанную в одном из баров города, на которой посетители при отключенном свете поют песню «Села батарейка».

По его информации, в крупном жилом районе на юге Белгорода Харгоры, а также на севере города пропало отопление.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате ракетного обстрела Белгорода «есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры». Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки. По предварительным данным, пострадавших нет.

О проблемах со светом и прилетах также сообщают жители Брянска и Орла.

Ранее в Краснодарском крае обломки дрона повредили линию электропередачи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581581_rnd_8",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+