Электричество пропало в Белгороде после ракетного удара

В Белгороде пропало электричество после ракетного удара по городу

Проблемы с электроэнергией возникли в Белгороде после ночного ракетного удара по городу. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Блэтгород».

«В Белгороде пропал свет после взрывов во время ракетной опасности. В Белгородском и Ракитянском округах тоже нет света», — пишет канал со ссылкой на подписчиков.

«Блэтгород» опубликовал видеозапись, сделанную в одном из баров города, на которой посетители при отключенном свете поют песню «Села батарейка».

По его информации, в крупном жилом районе на юге Белгорода Харгоры, а также на севере города пропало отопление.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате ракетного обстрела Белгорода «есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры». Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки. По предварительным данным, пострадавших нет.

О проблемах со светом и прилетах также сообщают жители Брянска и Орла.

Ранее в Краснодарском крае обломки дрона повредили линию электропередачи.