Электричество пропало в Белгороде после ракетного удара

Проблемы с электроэнергией возникли в Белгороде после ночного ракетного удара по городу. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Блэтгород».
«В Белгороде пропал свет после взрывов во время ракетной опасности. В Белгородском и Ракитянском округах тоже нет света», — пишет канал со ссылкой на подписчиков.
«Блэтгород» опубликовал видеозапись, сделанную в одном из баров города, на которой посетители при отключенном свете поют песню «Села батарейка».
По его информации, в крупном жилом районе на юге Белгорода Харгоры, а также на севере города пропало отопление.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате ракетного обстрела Белгорода «есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры». Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки. По предварительным данным, пострадавших нет.
О проблемах со светом и прилетах также сообщают жители Брянска и Орла.
Ранее в Краснодарском крае обломки дрона повредили линию электропередачи.