Стармер узнал о значительном дефиците британского военного бюджета

Дефицит британского военного бюджета в течение ближайших четырех лет составит €28 млрд ($37,6 млрд). Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание The Times.

По словам собеседников газеты, в конце декабря 2025 года начальник штаба обороны британских вооруженных сил Ричард Найтон представил соответствующие расчеты главе правительства страны Киру Стармеру. Премьер-министр выразил крайнее недовольство услышанным, так как не предполагал появления столь масштабного дефицита финансирования. Поэтому он распорядился вновь проанализировать план расходов на оборону, в котором должны быть учтены все необходимые детали.

В статье говорится, что основными причинами дефицита являются инфляция, рост зарплат военнослужащих и расходы на содержание ядерного оружия. При этом нет ясности, за счет чего кабинет министров найдет средства для покрытия дефицита оборонного бюджета.

19 декабря издание The New York Times сообщило, что Великобритания готовится к потенциальному конфликту с Россией на своей территории и разрабатывает «общенациональный подход к сдерживанию и обороне».

Ранее в Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России.