Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Госдуме предложили создать модель регулирования рынка жилой недвижимости

Бабаков предложил создать систему государственного макропланирования жилья
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В России нужно создать систему государственного макропланирования на рынке недвижимости с централизованным подходом к планированию городской среды. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Жилье должно быть для жизни. Этот вопрос можно решить переходом от точечных решений к макропланированию развития территорий», — сказал он, отметив, что это означает создание комплексной среды обитания, где человек может не только жить, но и работать, учиться и отдыхать.

Для выравнивания условий между регионами недостаточно просто строить дома — нужно создавать полноценную инфраструктуру и рабочие места, заявил депутат.

В пример Бабаков привел Китай, где доля государственного сектора при строительстве жилья составляет около 70%.

Этот опыт стоит изучить и адаптировать, добавил вице-спикер нижней палаты парламента.

С 1 февраля в России ужесточатся правила выдачи семейной ипотеки: супруги станут обязательными созаемщиками, а семья сможет получить только один льготный кредит. В Госдуме утверждают, что изменения призваны предотвратить злоупотребления, когда льготные кредиты использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

Ранее в России предложили создать фонд обманутых покупателей «вторички».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582139_rnd_2",
    "video_id": "record::495005e6-c6ac-450b-8d1f-c67127c97a89"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+