В Госдуме предложили создать модель регулирования рынка жилой недвижимости

В России нужно создать систему государственного макропланирования на рынке недвижимости с централизованным подходом к планированию городской среды. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Жилье должно быть для жизни. Этот вопрос можно решить переходом от точечных решений к макропланированию развития территорий», — сказал он, отметив, что это означает создание комплексной среды обитания, где человек может не только жить, но и работать, учиться и отдыхать.

Для выравнивания условий между регионами недостаточно просто строить дома — нужно создавать полноценную инфраструктуру и рабочие места, заявил депутат.

В пример Бабаков привел Китай, где доля государственного сектора при строительстве жилья составляет около 70%.

Этот опыт стоит изучить и адаптировать, добавил вице-спикер нижней палаты парламента.

С 1 февраля в России ужесточатся правила выдачи семейной ипотеки: супруги станут обязательными созаемщиками, а семья сможет получить только один льготный кредит. В Госдуме утверждают, что изменения призваны предотвратить злоупотребления, когда льготные кредиты использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий.

Ранее в России предложили создать фонд обманутых покупателей «вторички».