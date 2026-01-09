В Киеве слышны новые взрывы

В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает в Telegram-канале «Укринформ».

Пост опубликован в 4:02.

На этом фоне мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Дарницком районе произошло повторное попадание в дом.

В ночь на 9 января над городом раздалась серия взрывов. После этого Кличко сообщил, что в многоквартирных домах Киева начались пожары после ударов БПЛА. В городе действует воздушная тревога.

На этом фоне российский Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на Киев начался массированный налет «Гераней». Дроны летят на Киевскую область и столицу Украины с севера и востока.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео удара по Львовской области.