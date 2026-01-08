Размер шрифта
Дмитриев провел с американскими переговорщиками встречу по Украине

Axios: Дмитриев обсудил на встрече с Уиткоффом в Париже мирный план по Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Париже. Об этом пишет Axios.

Как уточняет портал, темой разговора был мирный план главы Белого дома по Украине. Предполагаемая встреча состоялась после переговоров «коалиции желающих» с представителями Киева и Вашингтона.

6 января лидеры коалиции приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако не обозначили в ней конкретные обязательства стран-союзников. Как уточнил польский премьер Дональд Туск, общая позиция, которая прояснит участие США в проекте, будет готова до конца января.

При этом Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием на Украине.

Ранее в МИД РФ сообщили о неприемлемых дополнениях Зеленского в мирном плане по Украине.

