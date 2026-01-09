Размер шрифта
Новости. Общество

Иранские СМИ вернулись к работе после паузы

СМИ Ирана начали публиковать информацию после паузы на фоне протестов
Крупные иранские СМИ возобновили публикацию материалов после паузы на фоне протестов в стране. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее IRNA, ISNA, Nour News, Mehr и другие агентства не обновляли страницы в Telegram в течение нескольких часов. Их сайты до сих пор не работают.

Публикация сообщений возобновилась около 3:45 мск. Первым агентством, сообщение которого было опубликовано в Telegram. При этом только одна из трех новостей была посвящена обстановке в Иране — материал о том, что воздушное пространство страны открыто, и авиарейсы продолжают осуществляться.

Пауза в публикации сообщений произошла, когда в соцсетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями в ряде городов Ирана.

Вечером 8 января по всей стране отключили интернет. По мнению NetBlocks, это стало одной из мер властей для борьбы с протестами, начавшимися 28 декабря.

Ранее в Иране отключили стационарную телефонную связь.

