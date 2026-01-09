Размер шрифта
В Госдуме хотят наказывать курьеров за доставку алкоголя

Депутат Гусев: готовится законопроект о наказании курьеров за доставку алкоголя
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Госдуме разрабатывается законопроект, вводящий ответственность для участвующих в доставке алкогольной продукции курьеров. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Он отметил, что курьеров часто пытаются представить случайными людьми, «просто передавшими пакет». Но если сотрудник службы доставки знает, что везет запрещенный к дистанционной продаже алкоголь, то он становится участником незаконной схемы. Поэтому необходимо закрыть такую лазейку и сделать ответственность неотвратимой для всех звеньев цепочки.

Парламентарий пояснил, что предлагаемые изменения направлены не против добросовестных работников, а против организованных схем нелегального сбыта, создающих угрозу здоровью россиян и подрывающих государственное регулирование рынка алкоголя. Депутат указал, что если расширение доступа к алкоголю, прежде всего через онлайн-каналы, не будет остановлено, наступивший год рискует побить рекорд по числу связанных с ним трагедий.

29 декабря стало известно, что большая часть алкомаркетов Вологодской области закрылись или сменили формат.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить алкомаркеты в новостройках. 

