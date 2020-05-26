В Турции за сутки выявлено рекордно низкое число заражений коронавирусом

В Турции за сутки подтвердились 948 случаев коронавируса, что является наименьшим показателем с 25 марта, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что всего в Турции коронавирусом заразились 158 тыс., скончались 4397, выздоровели 121 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Таджикистане число заражений коронавирусом превысило три тысячи

— Пашинян заявил, что в Армении началась вторая волна коронавируса

— В Испании с 27 мая объявлен 10-дневный траур по жертвам коронавируса