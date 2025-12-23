На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве сообщили, что ни одна фура не покинула Белоруссию

Ассоциация «Линава»: ни одна фура, задержанная Белоруссией, не отпущена в Литву
Виктор Толочко/РИА Новости

Литовские фуры, которые были задержаны белорусскими властями, до сих пор находятся на территории Белоруссии. Об этом заявил журналистам президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас, передает ТАСС.

«Ни одна фура, согласно нашим данным, не выехала с площадок, где они находятся, ни одна не отпущена», — отметил он.

Представитель грузоперевозчиков заявил, что информация премьера Инги Ругинене о том, что часть застрявших в Белоруссии литовских грузовых машин вернулась домой и приступила к обычной работе, не соответствует действительности.

12 ноября советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас отметил, что Белоруссия отказалась открывать коридор для проезда фур литовских компаний обратно в Литву.

Он добавил, что границы Литвы открыты для литовских компаний и перевозчиков из стран Европейского союза (ЕС).

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве предложили использовать белорусские удобрения для помощи Украине.

