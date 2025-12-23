Итальянских велогонщиков обстреляли во время тренировки

Гонщиков команды «Падовани» обстреляли из пистолета во время тренировки

Водитель грузовика совершил огнестрельное нападение на гонщиков итальянской велокоманды «Падовани», сообщает Le Figaro.

Инцидент состоялся 22 декабря во время тренировочного заезда вдоль берега озера Гарда. Спортсмены проезжал вдоль трассы, когда обгонявший их водитель сбавил скорость, опустил окно и произвел как минимум один выстрел с близкого расстояния. В результате случившегося никто не пострадал.

«Видеозапись вчерашнего нападения на наших спортсменов во время тренировки в долине Адидже шокирует. Мы потеряли дар речи перед лицом такого бессмысленного поступка», — заявили в пресс-службе команды.

