Около 30 тысяч украинцев нелегально пересекли румынскую границу с февраля 2022 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, большая их часть пытается попасть в Румынию через Карпатские горы на севере страны в уезде Марамуреш. При этом, как выяснили журналисты, граждане Украины не имеют при себе специального снаряжения и сбиваются с пути, особенно в плохую погоду.

Руководитель спасательной службы Salvamont по Марамурешу Дана Бенга уточнил, что с 2022 года в горах уезда были спасены 377 украинских мужчин призывного возраста.

20 декабря глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией на Украине возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно». По его словам, «мы же сами разрушили свою мобилизацию». Глава ГУР отверг обратные заявления, настаивая на своей точке зрения.

Ранее Сырский призвал усилить мобилизацию на Украине.