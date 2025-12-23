На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали число украинцев, нелегально перешедших границу с Румынией с 2022 года

CNN: около 30 тыс. украинцев нелегально пересекли границу с Румынией с 2022-го
true
true
true
close
Armando Franca/AP

Около 30 тысяч украинцев нелегально пересекли румынскую границу с февраля 2022 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, большая их часть пытается попасть в Румынию через Карпатские горы на севере страны в уезде Марамуреш. При этом, как выяснили журналисты, граждане Украины не имеют при себе специального снаряжения и сбиваются с пути, особенно в плохую погоду.

Руководитель спасательной службы Salvamont по Марамурешу Дана Бенга уточнил, что с 2022 года в горах уезда были спасены 377 украинских мужчин призывного возраста.

20 декабря глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией на Украине возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно». По его словам, «мы же сами разрушили свою мобилизацию». Глава ГУР отверг обратные заявления, настаивая на своей точке зрения.

Ранее Сырский призвал усилить мобилизацию на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами