Евросоюз закупил морепродукты из России на €709 млн

Euractiv: ЕС закупил в 2024 году морепродукты из России на €709 млн
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Страны Европейского союза (ЕС) в 2024 году приобрели российские морепродукты на сумму около €709 млн. Об этом пишет портал Euractiv.

Издание подчеркнуло, что, несмотря на введенные с 2022 года санкции против российских морепродуктов, рыба из РФ продолжает поступать на европейский рынок. Отмечается, что крупнейшими импортерами являются Германия, Нидерланды, Польша и Франция.

До этого гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай отметил, что в розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи. Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот поставка в розничные сети поднимает ее на 50, 100, а то и 200%.

За год в России наиболее заметно выросли цены на скумбрию. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», подорожание составило 42,9%.

Ранее эксперт сообщил о возможном подорожании двух продуктов к Новому году.

