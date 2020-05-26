Севастополь планирует разрешить работу кафе с 1 июня

Руководство Севастополя намерено с 1 июня возобновить работу кафе и ресторанов на открытом воздухе, а с 15 июня — турагентств и гостиниц из-за улучшения ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова врио губернатора Михаила Развожаева.

«С 1 июня сфера общественного питания у нас перейдет в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора <...> Все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно... Сейчас я ориентируюсь на 15 июня», — сказал Развожаев.

Также с 1 июня власти города планируют разрешить работу частных образовательных организаций.

В настоящий момент в Севастополе зафиксировано 158 случаев заражения коронавирусом, погибли три человека.

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