В России за сутки выявлено 8915 случаев коронавируса

В России выявили 8915 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении Оперштаба.

Выздоровели за сутки 12 331 человек, скончались — 174.

Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 362 342. Выздоровели 131 129 человек, скончались 3 807.

Наибольшее число выявленных случаев за сутки в Москве (2830) и Московской области (817).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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