Рейс почти с 400 россиянами прибыл из Индонезии в Петербург
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Вывозной рейс со 390 гражданами России прибыл с индонезийского острова Бали в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».
Самолет приземлился в местном аэропорту Пулково в 06.23.
Отмечается, что часть пассажиров покинут лайнер в Петербурге, оставшиеся полетят в Москву.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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