Рейс почти с 400 россиянами прибыл из Индонезии в Петербург

Вывозной рейс со 390 гражданами России прибыл с индонезийского острова Бали в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самолет приземлился в местном аэропорту Пулково в 06.23.

Отмечается, что часть пассажиров покинут лайнер в Петербурге, оставшиеся полетят в Москву.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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