Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации на время выхода из ограничений по коронавирусу, где предложил запретить разносную торговлю и нахождение пассажиров, не соблюдающих гигиену, в междугородних электричках, передает РИА «Новости».

»(Рекомендуется) пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде», — предложили в ведомстве.

Также в рекомендациях для работы поездов дальнего следования содержится пункт, который предписывает дважды в день измерять пассажирам температуру. Также если проводник подозревает наличие коронавируса у пассажира, рекомендуется изолировать путешествующего в специальном помещении на вокзале до прибытия медиков.

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