РЖД продают небоскреб в «Москва-Сити» за 280 млрд рублей

РЖД выставили на торги небоскреб Moscow Towers за 280 млрд рублей
Максим Блинов/РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) выставили на торги небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте компании.

Начальная цена небоскреба составляет 280,8 млрд рублей. Заявки на аукцион в электронном формате принимаются до 8 мая, торги планируется провести 21 мая 2026 года.

В публикации отмечается, что компания продает все 63 этажа здания, введенного в эксплуатацию в 2024 году и тогда же приобретенного РЖД. 

О том, что в комплексе «Москва-Сити» выставлен на продажу небоскреб Moscow Towers, расположенный на Пресненской набережной, сообщалось в начале марта.

Здание общей площадью 376,6 тыс. кв. м включает в себя две башни высотой 286,9 м (63 этажа), объединенные общим стилобатом и переходами, расположенными через каждые шесть этажей. Указано, что помещения передаются покупателям без отделки.

В середине декабря 2025 года «Коммерсантъ» сообщал о подготовке масштабной программы по улучшению финансового положения РЖД. В числе обсуждаемых мер назвали реструктуризация долга и продажа части активов, включая офисы в башнях Moscow Towers в «Москве-Сити».

Ранее в Москве на продажу выставили вокзал, где снимали «Семнадцать мгновений весны».

 
