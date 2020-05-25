Сдача ЕГЭ начнется 3 июля

Школьники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 3 июля в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне распространения коронавируса нового типа, заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, проведение которых нужно, чтобы настроить систему сдачи ЕГЭ в условиях пандемии, отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что основной этап сдачи ЕГЭ начнется 29 июня. При этом сдавать экзамен будут только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

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