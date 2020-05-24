В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
В Киеве на Площади Независимости собрались около полутысячи человек для участия в акции «Украина окажет сопротивление» в рамках инициативы «Нет капитуляции». Об этом сообщает «Униан».
Отмечается, что в толпе преобладают партийные флаги «Национального корпуса», «Правого дела» и «Демократической сакиры», также есть красно-черные флаги. Митингующие призывают украинского президента Владимира Зеленского «прекратить политику капитуляции перед Россией».
Также протестующие требуют освободить «безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованием патриотов».
Ситуация на месте проведения акции спокойная.
Известно, что организатором акции выступило Движение сопротивления капитуляции, которое призвало прийти на Площадь Независимости и под местные администрации в районных и областных центрах, чтобы выразить несогласие с политикой Зеленского.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Вместе мы непобедимы»: в Киеве призвали к дружбе с Россией