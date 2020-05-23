Трое детей и женщина погибли при пожаре под Ярославлем

Трое детей и женщина погибли при пожаре в Ярославской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Угличского межрайонного прокурора Александра Чеховского.

Пожар произошел в субботу, 23 мая, в частном доме в деревне Тараканово в Угличском районе.

Погибла девочка четырех лет, близнецы мальчик и девочка двух лет и женщина, которая проживала в этой семье.

Отмечается, что погибшая женщина не является родственницей, предположительно, она просто жила в семье. Мать детей находилась в огороде, отец на рыбалке.

По факту пожара прокуратура Ярославской области проводит проверку. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. Причина пожара устанавливается.