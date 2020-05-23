В Узбекистане за сутки выявили 42 случая заболевания COVID-19

В Узбекистане за сутки выявили 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Отмечается, что все новые пациенты прибыли из-за рубежа.

Число заболевших COVID-19 в республике достигло 3078.

По данным ведомства, в настоящее время на лечении находятся 573 пациента с инфекцией, четверо из них — в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Узбекистане число случаев коронавируса превысило три тысячи