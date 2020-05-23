В России ликвидировали за сутки еще 38 лесных пожаров

За минувшие сутки в российских регионах удалось потушить 38 лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на Авиалесоохрану.

Как отмечается, спасатели ликвидировали возгорание на площади 871 гектара. По состоянию на 00.00 мск 23 мая, в РФ действовали 53 лесных пожара на площади 6 786 гектаров. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае.

Сутками ранее в России были потушены 46 лесных пожаров.

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