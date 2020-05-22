Почти 338 тысяч человек скончались от COVID-19 в мире

Жертвами нового типа коронавируса COVID-19 в мире стали 337 972 человека. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Кроме того, за время пандемии в мире был выявлен 5 264 931 случай заражения инфекцией.

При этом от заболевания излечились 2 127 575 граждан по всему миру.

Также среди активных случаев заболевания, в состав которых входят 2 799 384 пациента, 45 169 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Турции составило 154,5 тысячи человек

— Число жертв коронавируса в Британии приближается к 36,4 тысячи человек

— ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса