Посольство РФ сообщило о россиянах на помещенном на карантин судне в порту Барселоны

Посольство России в Испании заявило о нахождении россиян на борту круизного судна Navigator of the Seas, которое было помещено на карантин в порту Барселоны. Об этом сообщает ТАСС

В посольстве уточнили, что находящиеся на лайнере россияне являются членами экипажа судна, а не его пассажирами.

Всего на Navigator of the Seas находятся четыре россиянки.

Ранее круизный лайнер Navigator of the Seas был помещен на карантин в порту Барселоне после того, как у одного из членов экипажа был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.

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