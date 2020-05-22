Посольство РФ сообщило о россиянах на помещенном на карантин судне в порту Барселоны
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Посольство России в Испании заявило о нахождении россиян на борту круизного судна Navigator of the Seas, которое было помещено на карантин в порту Барселоны. Об этом сообщает ТАСС
В посольстве уточнили, что находящиеся на лайнере россияне являются членами экипажа судна, а не его пассажирами.
Всего на Navigator of the Seas находятся четыре россиянки.
Ранее круизный лайнер Navigator of the Seas был помещен на карантин в порту Барселоне после того, как у одного из членов экипажа был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: