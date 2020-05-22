Роспотребнадзор помог Молдавии в борьбе с COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора оказали помощь коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

Российские ученые проконсультировали представителей профильных молдавских ведомств и посетили некоторые медицинские учреждения в Кишиневе, Тирасполе и других городах, указано в сообщении.

Целью визита специалистов Роспотребнадзора в Молдавию было оказание помощи при проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также обеспечение инфекционного контроля в медицинских учреждениях и организация работы лабораторий, которые осуществляют диагностику новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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