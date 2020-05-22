Облако с пеплом от вулкана Ключевский поднялось на 5,5 км

Парогазовое облако с пеплом поднялось на высоту 5,5 км над извергающимся вулканом Ключевкий, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным группы, шлейф от выброса распространился на расстояние 40 км от Ключевского.

Вулкан Ключевский на Камчатке извергается с 1 ноября 2019 года. По данным ученых, опасность для для жителей полуострова отсутствует, для авиации установлен оранжевый код опасности.

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