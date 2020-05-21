Названа дата проведения ЕГЭ по литературе и географии

Роспотребнадзор назвал даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ведомство отмечает, что экзамены состоятся 29 июня.

Кроме того, в этот день планируется проведение ЕГЭ по географии и информатике.

Также на 9 июля запланированы экзамены по истории и физике, а ЕГЭ по обществознанию и химии состоится 13 июля. В свою очередь экзамен по биологии пройдет 16 июля. На этот же день назначено проведение письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, устная часть запланирована на 18 и 20 июля.

Ранее сроки сдачи ЕГЭ были перенесены из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о переносе ЕГЭ на 29 июня

— В Минпросвещения рассказали о дистанции между школьниками во время ЕГЭ

— Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ