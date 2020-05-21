Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

Президент России Владимир Путин предложил проводить Единый государственный экзамен по всей стране начиная с 29 июня. Об этом он сообщил в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в вузы. При этом аттестаты выдадут всем учащимся 11-х классов. Путин отметил, что эта мера единоразовая.

Те выпускники, которые не смогут присутствовать на ЕГЭ в июне по уважительным причинам, сдадут экзамен в августе.

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