Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

В Генштабе России раскрыли новую особенность боев в зоне СВО

Генштаб РФ: зоны сплошного огневого поражения стали новой особенностью боев
Евгений Биятов/РИА Новости

Появление зоны сплошного огневого поражения перед передним краем линии боевого соприкосновения стало новой особенностью боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения», — заявил он.

Военный пояснил, что речь идет о полосе перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подвергаются поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотников различного назначения.

Рудской добавил, что в этих зонах идет «охота» за живой силой, образцами вооружения и военной техники. В таких условиях противнику почти невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения Вооруженных сил РФ могут начать штурм города Запорожья, находящегося под контролем Киева, к лету 2026 года. Одновременно с этим, считает эксперт, российские войска будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой народной республике.

Ранее Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!