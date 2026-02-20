В Генштабе России раскрыли новую особенность боев в зоне СВО

Появление зоны сплошного огневого поражения перед передним краем линии боевого соприкосновения стало новой особенностью боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения», — заявил он.

Военный пояснил, что речь идет о полосе перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подвергаются поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотников различного назначения.

Рудской добавил, что в этих зонах идет «охота» за живой силой, образцами вооружения и военной техники. В таких условиях противнику почти невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения Вооруженных сил РФ могут начать штурм города Запорожья, находящегося под контролем Киева, к лету 2026 года. Одновременно с этим, считает эксперт, российские войска будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой народной республике.

Ранее Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.