Армия

Стало известно о наличии наград у экипажа вертолета ВСУ, сбитого российским дроном

Члены экипажа сбитого «Геранью» вертолета Ми-24 ВСУ имели ордена
Члены экипажа вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбил российский ударный беспилотник «Герань», имели государственные награды. Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации (ОВА).

По ее информации, командир экипажа — 55-летний подполковник Александр Шемет, начальник огневой и тактической подготовки 12 бригады тактической авиации ВСУ, герой Украины и кавалер орденов Данилы Галицкого и Богдана Хмельницкого. Летчик-оператор — Ярослав Сачик (25 лет), кавалер ордена «За мужество». Бортовой техник — Дмитрий Попадюк (28 лет), кавалер ордена «За мужество». Воздушный стрелок — Игорь Тоганчин (56 лет).

Как заявили в ОВА, всех четверых военных похоронили 18 февраля во Львовской области.

В декабре беспилотник «Герань» уничтожил этот вертолет. Инцидент произошел в Черкасской области Украины. Вертолет, пилотируемый Шеметом, вылетел на перехват дронов, но исчез с радаров. Позже были обнаружены его обломки и тела четырех человек.

Ранее ВС РФ сбили украинский истребитель F-16.
 
