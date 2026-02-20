Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в России

Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что сейчас в продаже существует 16 госномеров стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый.

Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.

При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве и Подмосковье Госавтоинспекция уже изъяла 15 номерных знаков данной серии. Аналогичная аббревиатура с другими кодами регионов — 99 и 77 — часто использовались автовладельцами, которые ценили «красивые» сочетания и их ассоциацию с «блатными» номерами.

Позднее в ГАИ рассказали, что номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены законно. В ведомстве подтвердили, что знаки серии АМР с кодом региона 97 действительно были спецсерией и выдавались только для авто из правительственных автопарков.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести зеленые и бирюзовые номера для электромобилей и беспилотников.