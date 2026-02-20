Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Автомобили

Названа стоимость самого дорогого автомобильного госномера в России

РИА Новости: самый дорогой госномер продается за 2,1 миллиарда рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что сейчас в продаже существует 16 госномеров стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый.

Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.

При этом коды регионов разные, среди них в том числе МоскваАдыгея, Красноярский край и Дагестан.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве и Подмосковье Госавтоинспекция уже изъяла 15 номерных знаков данной серии. Аналогичная аббревиатура с другими кодами регионов — 99 и 77 — часто использовались автовладельцами, которые ценили «красивые» сочетания и их ассоциацию с «блатными» номерами.

Позднее в ГАИ рассказали, что номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены законно. В ведомстве подтвердили, что знаки серии АМР с кодом региона 97 действительно были спецсерией и выдавались только для авто из правительственных автопарков.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести зеленые и бирюзовые номера для электромобилей и беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!