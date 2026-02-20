Размер шрифта
Россиян предупредили о резком повышении цен на шиномонтаж

Шиномонтажные сервисы анонсировали повышение цен на 10–15%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Крупные шиномонтажные предприятия заявили о грядущем увеличении цен на сезонные услуги в весенний период. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Среди основных причин, влияющих на ценообразование, участники рынка называют нехватку квалифицированных специалистов, увеличение затрат на оплату труда и обновление оборудования, а также рост административной нагрузки. Сокращение числа шиномонтажных мастерских в крупных городах из-за активного жилищного строительства также оказывает влияние на повышение цен.

В 2026 году сезонный шиномонтаж станет дороже на 10–15% по сравнению с весной прошлого года. Повышение цен объясняется необходимостью поддержания конкурентоспособной заработной платы для сотрудников и сохранения высокого уровня обслуживания, отметил директор по маркетингу компании Fit Service Олег Бачманов.

В компании отмечают, что рост цен обусловлен инфляционными процессами, дефицитом кадров, увеличением расходов на персонал и оборудование, а также изменением налоговой и административной политики.

«Эти издержки напрямую сказываются на конечной стоимости услуг. Кроме того, существенно выросли цены на коммунальные услуги и аренду помещений», — подчеркнул Бачманов.

Руководитель сервиса Maktyre Тамара Семенченко разделяет эту точку зрения. В компании планируют увеличить цены в среднем на 15% из-за подорожания расходных материалов, арендной платы и коммунальных платежей, которые выросли в цене с начала февраля.

Некоторые автосервисы, расположенные в ТЦ «Москва-Тянья», также подтвердили предстоящие изменения в ценовой политике. По словам представителей, обслуживание популярных размеров колес подорожает более заметно, в то время как цены на редкие и менее востребованные позиции вырастут незначительно.

«Динамика цен будет варьироваться в зависимости от региона и типа предоставляемых услуг. В среднем, ожидается рост в пределах 10–15%», — подытожил Бачманов.

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на аудиторские услуги до 30% в 2026 году.
 
